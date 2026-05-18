В РПЦ назвали пропаганду абортов унижением достоинства женщин

Принуждение женщины к аборту за счет «лукавых» размышлений о свободе унижает ее достоинство. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.

Представитель РПЦ раскритиковал «Манифест женщин России», который представила партия «Новые люди», и в котором в том числе упоминается тема аборта. По словам Кипшидзе, церковь разочарована попытками сделать право на доступный аборт привлекательным.

«Нет ничего более унижающего достоинство женщины, как ее принуждение [к аборту] лукавыми измышлениями о свободе», — сказал собеседник агентства.

Кипшидзе отметил, что в условиях, когда коэффициент рождаемости в стране крайне низок, любые разговоры об аборте являются призывом к «дальнейшей депопуляции России».

До этого в России нашли замену слову «аборт». Чиновники в Калужской области предложили называть это «негативным выбором при беременности», отметив, что эта формулировка Минздрава РФ более красивая. В Минздраве уверены, что «негативный выбор при беременности» лучше раскрывает суть аборта.

В конце марта глава комитета Совета Федерации РФ по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова предложила усложнить поиск информации об абортах в интернете.

Ранее россиянам поставили задачу по нормам рождаемости на ближайшие 4 года.