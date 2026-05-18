В Курской области проведут проверку из-за матерившегося чиновника

Служебная проверка назначена из-за нецензурных выражений главы Большесолдатского района Владимира Зайцева во время заседания правительства Курской области. Об этом сообщили ТАСС в областном правительстве.

«По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района», — говорится в сообщении.

18 мая во время зум-планерки с участием Хинштейна Зайцев позволил себе нецензурную брань. Эмоциональный ответ чиновника прозвучал после того, как губернатор попросил его высказаться о жалобах на перебои воды в селе Любимовка. Чиновник некоторое время не отвечал, а когда его микрофон включился, участники совещания услышали, как он посылает кого-то на три буквы.

Зайцев заявил, что у него долго не работал микрофон, а нецензурная лексика была адресована кому-то из тех, кто находился в кабинете. Хинштейн обещал разобраться с этим вопросом позже, «в более закрытом формате».

Ранее власти Курской области поблагодарили военных, сбивших дроны 9 и 10 мая.

 
