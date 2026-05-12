Власти Курской области поблагодарили военных за сбитые дроны 9 и 10 мая

Губернатор Хинштейн поблагодарил военных, сбивших почти сто дронов 9 и 10 мая
Пресс-служба губернатора Курской области/РИА Новости

Глава Курской области Александр Хинштейн поблагодарил военных, сбивших почти сто дронов 9 и 10 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам губернатора региона, речь идет о 98 беспилотных летательных аппаратах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом в праздничные дни действовало перемирие между Россией и Украиной.

Хинштейн выразил сожаление по поводу того, что пока в Курской области невозможно отмечать День Победы так, как этот праздник того заслуживает.

«Отдельные слова благодарности, конечно же, нашим защитникам, потому что в период с 9 по 10 мая, на территории нашего региона было сбито 98 вражеских беспилотников», — поделился глава Курской области.

12 мая Хинштейн сообщал, что в течение суток над территорией Курской области сбили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов различного типа. Он уточнил, что украинские беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств семь раз.

Чиновник добавил, что 122 раза украинские войска применили артиллерию по отселенным районам региона. В результате атак люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.

 
