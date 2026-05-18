Россиянин с прибывшего в Роттердам лайнера MV Hondius не обращался в посольство РФ

Россиянин из состава экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, после прибытия в Роттердам в понедельник не обращался за помощью в российское посольство. Об этом РИА Новости заявили в российской дипмиссии в Нидерландах.

В посольстве добавили, что готовы оказать содействие россиянину в рамках имеющихся полномочий.

«Посольство внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с профильными структурами Нидерландов», — рассказали в дипмиссии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 4 мая сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

18 мая в Нидерланды прибыл круизный лайнер MV Hondius, на котором находятся последние 27 пассажиров.

Ранее ученые расшифровали геном хантавирусов с лайнера MV Hondius.

 
