Ученые расшифровали геном хантавирусов с лайнера MV Hondius

В открытом доступе появился препринт исследования, где рассматривается генетический анализ хантавирусов Andes, которые стали причиной инфекции на круизном судне MV Hondius. По словам генетика Дмитрия Прусса, образцы, полученные от заболевших пассажиров, показали высокую степень идентичности с ранее изученными штаммами этого вируса, передает «РГ».

Как отметил эксперт, у трех пациентов геномы вируса совпали полностью. Еще у двух заболевших выявили лишь несколько точечных изменений — единичные мутации. По мнению Прусса, такой характер генетических данных соответствует картине, наблюдавшейся при вспышке в Андах в 2018–2019 годах, и служит подтверждением передачи возбудителя между людьми. Он подчеркнул, что при варианте с заражением напрямую от диких грызунов ожидалось бы большее разнообразие вирусных геномов.

Инкубационный период в случае на лайнере, как и в прошлый раз, в среднем составил около трех недель. Это, по словам специалиста, позволяет достаточно уверенно ожидать завершения фазы скрытого развития к четвертой неделе. Прусс также заявил, что первый заболевший пассажир мог передать вирус примерно шести–семи людям — в основном при совместном нахождении в общих зонах судна, без обязательного условия тесного и длительного контакта.

Отдельно генетик указал, что во время вспышки 2018–2019 годов своевременные карантинные меры дали возможность быстро остановить распространение. Аналогичный сценарий, по его мнению, вероятен и сейчас, однако из‑за более позднего введения ограничений полностью исключать риск новых тяжелых случаев нельзя, включая летальные исходы.

Ранее на четырех континентах искали пассажиров с MV Hondius после вспышки хантавируса.

 
