В Нидерланды прибыл лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса

В Нидерланды прибыл лайнер MV Hondius с 27 пассажирами на борту

В Нидерланды прибыл круизный лайнер MV Hondius, на котором находятся последние 27 пассажиров. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным портала NU.nl, судно пришвартовалось около 10:30 по местному времени у причала №7. На берег в сопровождении врачей вышли члены экипажа, а также сотрудники Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM), которые оставались на судне.

15 мая портал Hart van Nederland писал, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту Роттердама для шестинедельного обязательного карантина членов экипажа лайнера Hondius, не являющихся подданными королевства. На борту судна оставались 27 человек: 25 членов экипажа и двое сотрудников RIVM. Двое членов команды и оба работника ведомства — нидерландские подданные, поэтому они будут отбывать карантин дома. Остальные 23 человека (граждане России, Польши, Украины и Филиппин) разместят в роттердамской гавани.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 4 мая сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде.

Утром 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где испанские власти проводят международную операцию по высадке пассажиров. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей планируют эвакуировать за 10 вылетов.

Ранее ученые расшифровали геном хантавирусов с лайнера MV Hondius.