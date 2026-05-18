Найдены тела всех пятерых пропавших на Мальдивах дайверов

Тела четырех итальянских дайверов, пропавших на прошлой неделе на Мальдивах, обнаружены, подтвердили официальные лица в беседе с BBC. Тело пятого члена той же группы ныряльщиков нашли до этого.

Итальянцы находились внутри пещеры в атолле Вааву на глубине 60 метров. Их обнаружила совместная группа финских и мальдивских водолазов высокого уровня подготовки. По предварительным данным, причиной ЧП стала неправильная подача кислорода.

«В ближайшие дни предстоят дополнительные погружения для подъема тел», — заявил представитель правительства Мальдив Мохамед Хоссейн Шариф.

Этот инцидент стал крупнейшим ЧП с участием дайверов за всю историю Мальдив, которые пользуются популярностью у ныряльщиков со всего мира благодаря своим коралловым атоллам.

Четверо итальянцев – профессор Моника Монтефальконе, ее дочь Джорджия Соммакал, а также исследователи Муриэль Одденино и Федерико Гуальтьери – были членами команды Генуэзского университета, пятый – инструктор по дайвингу Джанлука Бенедетти.

Кроме того, в ходе поисково-спасательной операции не выжил один из ее участников – местный штаб-сержант Мохамед Махди. Он входил в группу из восьми ныряльщиков, которые искали пропавших дайверов в минувшую субботу. Вынырнув после погружения, коллеги не увидели его на поверхности и сразу же вытащили, но к тому моменту он уже долго пробыл в бессознательном состоянии.

Ранее отели на Мальдивах предложили россиянам скидки до 70%.