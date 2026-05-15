На Мальдивах утонули пять дайверов

Пять итальянцев утонули во время дайвинга на Мальдивах. Об этом сообщило министерство иностранных дел Италии.

По его данным, группа дайверов исследовала участок с подводными пещерами на глубине около 50 метров. Первое тело было обнаружено внутри одной из пещер. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Причины трагедии пока не установлены. Рассматриваются различные версии, включая техническую неисправность оборудования, сложные условия под водой и ошибки при погружении.

До этого в Санкт-Петербурге подросток попал в реанимацию, после того как неудачно упал во время вейксерфинга. Инцидент произошел в вейк-парке города. Во время катания 11-летний мальчик мог сорваться с двухметровой высоты. После этого он чуть не захлебнулся. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас он находится в реанимации.

В апреле девочка впала в кому после того, как едва не утонула в московском отеле. Несчастный случай произошел в спортцентре при гостинице Radisson «Славянская» на западе Москвы. 12-летняя девочка приехала на соревнования из Петербурга. Во время тренировки в бассейне она начала тонуть и захлебываться. Очевидцы вытащили ребенка из воды и провели реанимационные мероприятия, после чего девочку госпитализировали.

Ранее гигантский осьминог чуть не задушил дайвера во время фотосессии.