Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Отели на Мальдивах предлагают скидки до 70%

АТОР: отели на Мальдивах предлагают на лето скидки до 70% из-за падения спроса
icemanphotos/Shutterstock/FOTODOM

Конец весны и начало лета на Мальдивах могут стать «сезоном больших возможностей», так как российские авиакомпании увеличивают количество рейсов в столицу курорта Мале, а отельеры предлагают скидки до 70%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона и дождей. На этом фоне сезонное снижение цен – обычная практика, но в этом году на погодный фактор наложился геополитический — война на Ближнем Востоке и оттоком европейцев.

В связи с этим средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные отели предлагают скидки до 50-70%, подчеркнули в АТОР.

Наиболее лояльную политику демонстрируют отели среднего и высокого сегментов (4–5 звезд). Мальдивские отели luxury-сегмента в конце весны предлагают не только прямые скидки до 35%, но и бесплатные ночи, бесплатное проживание и питание для детей, апгрейд питания до all inclusive, а также полную отмены платы или скидки на трансфер.

При этом эксперты предупредили, что оценивать размер скидок стоит осторожно. Часть дисконта, особенно в бюджетном сегменте, нивелируется удорожанием трансферов – с середины апреля многие отели повысили тарифы на лодочный и авиатрансфер из-за роста цен на топливо.

Ранее был назван самый выгодный для отпуска летний месяц.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!