Отели на Мальдивах предлагают скидки до 70%

Конец весны и начало лета на Мальдивах могут стать «сезоном больших возможностей», так как российские авиакомпании увеличивают количество рейсов в столицу курорта Мале, а отельеры предлагают скидки до 70%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Май и июнь на Мальдивах – время юго-западного муссона и дождей. На этом фоне сезонное снижение цен – обычная практика, но в этом году на погодный фактор наложился геополитический — война на Ближнем Востоке и оттоком европейцев.

В связи с этим средний дисконт на проживание составляет 20–40%, а отдельные отели предлагают скидки до 50-70%, подчеркнули в АТОР.

Наиболее лояльную политику демонстрируют отели среднего и высокого сегментов (4–5 звезд). Мальдивские отели luxury-сегмента в конце весны предлагают не только прямые скидки до 35%, но и бесплатные ночи, бесплатное проживание и питание для детей, апгрейд питания до all inclusive, а также полную отмены платы или скидки на трансфер.

При этом эксперты предупредили, что оценивать размер скидок стоит осторожно. Часть дисконта, особенно в бюджетном сегменте, нивелируется удорожанием трансферов – с середины апреля многие отели повысили тарифы на лодочный и авиатрансфер из-за роста цен на топливо.

