Названа возможная причина трагедии с дайверами в пещере на Мальдивах

Неправильная дозировка дыхательной смеси рассматривается, как одна из версий гибели пяти дайверов в подводной пещере на Мальдивах. Об этом пишет итальянское издание Leggo.

Отмечается, что при погружении баллоны дайверов были наполнены кислородно-азотной смесью (нитрокс), которую используют при сложных погружениях. Однако на глубине пятидесяти метров при неправильной дозировке и давлении кислород в этой дыхательной смеси становится токсичным для организма, вызывая стресс для всех мышц, в том числе сердца.

Для того чтобы предотвратить это, на определенных глубинах необходимо уменьшать процентное содержание кислорода в смеси, увеличивая при этом содержание гелия в баллонах, говорится в материале. Журналисты предполагают, что сотрудники яхты Duke of York, которые подавали дайверам нитрокс, могли допустить ошибку, что привело к одновременной гибели всех дайверов. Это, в свою очередь, могло объяснить то, что пять человек, включая инструкторов, не всплыли на поверхность.

О гибели пяти итальянцев во время дайвинга на Мальдивах стало известно ранее. Предварительно, группа дайверов исследовала подводную пещеру Алиматаа. Ее глубина составляет более 50 метров.

Среди погибших были инструктор по дайвингу, профессор морской биологии, ее дочь, а также два молодых исследователя из Университета Генуи. Причины трагедии пока не установлены. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

