В аэропорту Чебоксар ввели ограничения второй раз за сутки

Росавиация: аэропорт Чебоксар приостановил обслуживание рейсов
В аэропорту Чебоксар вновь ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

18 мая в Чебоксарах такие ограничения вводятся второй раз за день. Перед этим ограничения были введены в 9:37 по московскому времени, но в 12:09 часов были сняты.

5 мая Чебоксары подверглись атаке, в результате которой украинские беспилотники повредили торговый центр, а другой дрон влетел в многоэтажный жилой дом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ использовали для ударов крылатые ракеты «Фламинго». В России эти данные не подтвердили. В связи с атакой в Чебоксарах приостанавливали работу общественного транспорта, школьников и студентов переводили на дистанционное обучение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорт Пензы временно прекратил работу.

 
