Аэропорт Пензы временно прекратил работу

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Пензы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

В Ведомстве уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Губернатор Пензенской области Владимир Мельниченко сообщил, что в регионе введен план «Ковер». Причину такого решения он не назвал.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

