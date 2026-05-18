В столице Кабардино-Балкарии горит кровля жилого дома

МЧС: в Нальчике горит кровля жилого дома и квартира

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике горят кровля жилого дома и квартира. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Max.

Отмечается, что пожар произошел на улице Калмыкова.

«Было установлено, что горит квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

