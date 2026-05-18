В столице Кабардино-Балкарии горит кровля жилого дома

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике горят кровля жилого дома и квартира. Об этом сообщает региональное управление МЧС в Max.
Отмечается, что пожар произошел на улице Калмыкова.
«Было установлено, что горит квартира на пятом этаже и кровля жилого многоквартирного дома на площади 450 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.
Накануне Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столичной Коммунарке произошел пожар у крематория.
Очевидцы заметили дым с улицы Адмирала Корнилова. Поблизости расположен Хованский крематорий.
Днем на Амурской улице на востоке Москвы возник сильный пожар. Как сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС города, на площадке загорелись строительные материалы.
Как писал Telegram-канал 112, сильный дым наблюдали напротив Измайловского кремля.
Ранее в Перми произошел пожар на химическом предприятии.