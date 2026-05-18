Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Губернатор Томенко: противопожарный режим в Алтайском крае отменен
ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил в регионе особый противопожарный режим. Об этом в мессенджере Max сообщило региональное управление МЧС.

«На территории Алтайского края с сегодняшнего дня, 18 мая, отменен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

6 мая МЧС сообщало, что в Турочакском районе республики Алтай произошел лесной пожар.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар являлся верховым. Существовала угроза перехода огня на село Артыбаш.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

Ховалыг объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Как отмечается, наиболее сложная ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.

Ранее во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол».

 
Теперь вы знаете
Нормы ферритина точно не знают даже врачи. Зачем тогда его «поднимать»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!