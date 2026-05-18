В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил в регионе особый противопожарный режим. Об этом в мессенджере Max сообщило региональное управление МЧС.

«На территории Алтайского края с сегодняшнего дня, 18 мая, отменен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

6 мая МЧС сообщало, что в Турочакском районе республики Алтай произошел лесной пожар.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар являлся верховым. Существовала угроза перехода огня на село Артыбаш.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

Ховалыг объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Как отмечается, наиболее сложная ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.

Ранее во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол».