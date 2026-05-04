В Тыве ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

В республике Тыва ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«В связи со сложной пожарной обстановкой с сегодняшнего дня мы вводим в Туве режим ЧС в лесах регионального характера. Это необходимая мера для защиты нашей природы и безопасности населенных пунктов», — написал он.

Ховалыг объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Как отмечается, наиболее сложная ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.

По информации республиканского главы, с начала сезона зарегистрировано 35 лесных пожаров. В 29 случаях причиной стала обычная человеческая неосторожность, подчеркнул Ховалыг. В результате возгораний уничтожены гектары тайги, отметил глава Тывы.

Он также обратился к жителям региона с просьбой отнестись к ситуации максимально серьезно и соблюдать запреты на посещение лесов и разведение костров.

