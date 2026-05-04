NYP: редкий пепельный дьявол замечен во время пожара в Калифорнии

Во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол», пишет New York Post.

По данным пожарных служб, в тушении были задействованы подразделения округа Сан-Бернардино, Викторвилля и Эппл-Вэлли. Угроза строениям отсутствует. Сейчас бригады продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать отдельные очаги возгорания.

На кадрах с места событий виден так называемый «дьявол пепла» — вращающаяся колонна, которую экстремальный жар от огня поднимает в воздух. В отличие от обычного пылевого вихря, эта воронка состоит из пепла, углей и мусора.

Такие вихри не просто выглядят эффектно, но и представляют серьезную опасность: они способны разбрасывать угли в стороны, создавая новые очаги возгорания, непредсказуемо менять направление ветра и серьезно ограничивать видимость для пожарных. Обычно «дьяволов пепла» наблюдают вблизи вулканов.

Власти призывают жителей воспринять это событие как напоминание о грядущем сезоне лесных пожаров и заблаговременно убрать мусор, создать защитные противопожарные зоны вокруг домов и укрепить жилища.

