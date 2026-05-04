Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол»

NYP: редкий пепельный дьявол замечен во время пожара в Калифорнии
San Bernardino County Fire Protection District

Во время лесных пожаров в Южной Калифорнии был замечен редкий «пепельный дьявол», пишет New York Post.

По данным пожарных служб, в тушении были задействованы подразделения округа Сан-Бернардино, Викторвилля и Эппл-Вэлли. Угроза строениям отсутствует. Сейчас бригады продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать отдельные очаги возгорания.

На кадрах с места событий виден так называемый «дьявол пепла» — вращающаяся колонна, которую экстремальный жар от огня поднимает в воздух. В отличие от обычного пылевого вихря, эта воронка состоит из пепла, углей и мусора.

Такие вихри не просто выглядят эффектно, но и представляют серьезную опасность: они способны разбрасывать угли в стороны, создавая новые очаги возгорания, непредсказуемо менять направление ветра и серьезно ограничивать видимость для пожарных. Обычно «дьяволов пепла» наблюдают вблизи вулканов.

Власти призывают жителей воспринять это событие как напоминание о грядущем сезоне лесных пожаров и заблаговременно убрать мусор, создать защитные противопожарные зоны вокруг домов и укрепить жилища.

Ранее в США 12-летняя девочка вбежала в горящий дом, чтобы спасти братьев.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!