У Телецкого озера на Алтае произошел лесной пожар

МЧС: у Телецкого озера на Алтае произошел пожар с угрозой перехода на Артыбаш

В Турочакском районе республики Алтай произошел лесной пожар, сообщает Telegram-канал «ТАСС.Сибирь».

В ГУ МЧС по региону уточнили, что пожар является верховым. Есть угроза перехода огня на село Артыбаш.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая информация о пожаре уточняется.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за лесных пожаров.

Ховалыг объяснил, что введенный режим означает полный запрет на посещение лесов, а также въезд туда. Как отмечается, наиболее сложная ситуация в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.

По информации республиканского главы, с начала сезона зарегистрировано 35 лесных пожаров. В 29 случаях причиной стала обычная человеческая неосторожность, подчеркнул Ховалыг. В результате возгораний уничтожены гектары тайги, отметил глава Тывы.

