Росавиация сообщила о снятии ограничений в двух аэропортах

Росавиация сняла ограничения в аэропортах Тамбова и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Тамбова и столичного Домодедово. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве уточнили, что столичный аэропорт Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Как отметили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Накануне более 200 рейсов было задержано и отменено в московском аэропорту Шереметьево. 75 рейсов задержали или перенесли и в столичном аэропорту Внуково. Некоторые самолеты были перенаправлены на запасные аэропорты.

Причиной задержек и отмены рейсов стало введение ограничений на полеты. Сейчас ограничения сняты.

17 мая аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных в столице ограничений. Аэропорт «Чкалов» был выбран в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

Ранее в Шереметьево рассказали о работе после обнаружения обломков БПЛА.