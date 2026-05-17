В Шереметьево рассказали о работе после обнаружения обломков БПЛА

Столичный аэропорт Шереметьево работает в полном объеме по скорректированному расписанию, сообщает сама воздушная гавань в Telegram-канале.

В посте говорится, что аэропорт на 18:00 выполнил 392 рейса и обслужил более 53 тыс. пассажиров.

В Шереметьево посоветовали путешественникам проверять актуальную информацию на онлайн-табло.

Атака беспилотников на Москву в ночь на 17 мая стала самой масштабной за более чем год: только с полуночи силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили 81 дрон, а за сутки — свыше 120. Удары затронули и Подмосковье — есть раненые и разрушения.

В столичном аэропорту Шереметьево обнаружили обломки упавшего БПЛА. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, но утром были отменены несколько рейсов.

