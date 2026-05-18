В Одессе повреждены объекты инфраструктуры в результате ударов

Лысак: несколько объектов инфраструктуры повреждены в Одессе на юге Украины

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В результате очередной вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

До этого издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что российские войска атаковали военные объекты на Украине дронами «Герань» и баллистическими ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К». Взрывы и пожары произошли в Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск).

В Запорожье ударный дрон взорвал цистерну с горюче-смазочными материалами, а в Киевской области удары были нанесены по скрытым складам и распределительным центрам.

Также инфраструктура и предприятие получили повреждения в результате ударов беспилотников по Кривому Рогу в Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны».