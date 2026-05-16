Военкоры сообщили о мощных ударах по порту Одессы и производственным точкам в Харькове

Массированный удар по военной инфраструктуре Украины нанесли минувшей ночью российские военные с помощью беспилотников «Герань-2» и «Гербера». Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источников, «мощный удар был по порту в Одессе», на территории которого принимают привезенные со стороны Румынии безэкипажные катера и устанавливают системы безэкипажного управления на катера.

В Запорожье ударный дрон взорвал цистерну с горюче-смазочными материалами, а в Киевской области удары были нанесены по скрытым складам и распределительным центрам.

Кроме того, в западной части Харькова есть разрушения в районе диспетчерского пункта ж/д инфраструктуры, уничтожен локомотив и поврежден грузовой состав. В северной же части города удары были нанесены по производственным мощностям в промышленных зонах.

Также военкоры сообщили об уничтожении тренировочного лагеря ВСУ в Сумской области и ударах по военным объектам в Черниговской, Полтавской, Днепропетровской областях.

До этого Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры на Украине и об ударах по пунктам дислокации украинских боевиков и наемников в 152 районах зоны СВО.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.