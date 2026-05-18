ВС РФ провели комбинированную атаку по украинским объектам

Российские войска атаковали военные объекты на Украине дронами «Герань» и баллистическими ракетами «Искандер-М» и «Искандер-К». Об этом сообщает издание Life со ссылкой на SHOT.

В публикации говорится, что взрывы и пожары произошли в Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск).

Днепр начали атаковать около 4:00 мск.

«Предварительно, применялись более 10 ракет «Искандер-М» и 4 — «Искандер-К». Целью, вероятно, были военные объекты. Во время пожара в Днепропетровске загорелся склад с фейерверками», — говорится в сообщении.

Одессу атаковали более 40 БПЛА «Герань». Взрывы и вспышки были видны в городском порту.

Несколько сильных взрывов также произошли в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно.

18 мая посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны». По его словам, действия украинской стороны «не могут трактоваться иначе как военные преступления», а ответ России «не заставит себя ждать».

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения.