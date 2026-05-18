В МИД заявили об эскалации «террористической войны» со стороны Украины

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев ударами по гражданским объектам на территории России «движется к эскалации террористической войны». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам», — отметил Мирошник.

По его словам, действия украинской стороны «не могут трактоваться иначе как военные преступления», а ответ России «не заставит себя ждать».

16 мая Мирошник сообщал, что 47 россиян получили ранения во время перемирия между Россией и Украиной 9-11 мая, четверо не выжили.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО за сутки уничтожили 120 дронов. По данным властей, в результате падения обломков пострадали 12 человек.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения.