Россия отправит экспертов в Уганду для борьбы с Эболой

Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

15 мая министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке Эболы.

В Роспотребнадзоре заявили, что в связи со вспышкой Эболы, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго (ДРК) и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды, ведомство по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу экспертов для проведения эпидемиологического расследования.

Российская сторона также окажет материально-техническую помощь министерству здравоохранения Уганды и передаст партнерам созданные и используемые в России тесты для выявления лихорадки Эбола.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что в России отсутствует угроза распространения лихорадки Эбола.

Ранее ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией.