В Уганде зафиксировали вспышку лихорадки Эбола

В Уганде вслед за ДР Конго зафиксировали вспышку вируса Эбола

Министерство здравоохранения Уганды заявило о вспышке лихорадки Эбола, передает газета Daily Monitor.

Отмечается, что речь идет о распространении подтипа Бундибуджио. По данным ведомства, вирус попал в Уганду из Демократической Республики Конго.

До этого в Демократической Республике Конго зафиксировали вспышку лихорадки Эбола. Очаг инфекции находится в районах Монгвалу и Рвампара.

Эбола (геморрагическая лихорадка Эбола) — это острое, крайне заразное и смертельно опасное вирусное заболевание. Оно сопровождается тяжелой интоксикацией, выраженным геморрагическим синдромом (множественными внутренними и внешними кровотечениями) и в зависимости от штамма приводит к летальному исходу в 30–90% случаев.

Вирус Эбола передается от диких животных, а затем распространяется среди людей. Среди начальных симптомов Эболы выделяют лихорадку, мышечные спазмы, головную боль и боль в горле.

