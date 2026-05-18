Москвичей предупредили о жаркой погоде в понедельник

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что воздух в Москве в понедельник прогреется до +30°C. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что в ночь на понедельник сохранится вероятность дождя, термометры покажут +14...+17°C.

«Днем усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, благодаря чему распогодится <...> Максимальная температура — плюс 27 — плюс 30, что на 10–11 градусов выше климатической нормы мая», — поделился синоптик.

Накануне Тишковец сообщал, что аномальная жара до +31°C продержится в Москве до пятницы, 22 мая.

Синоптик спрогнозировал аномальную жару на протяжении всей рабочей недели. В среду, четверг и в пятницу во второй половине дня возможны дожди с грозами. В предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом посвежеет до +20…+25°C.

До этого врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, как выбрать солнцезащитный крем. По ее словам, в первую очередь при выборе средства нужно ориентироваться на SPF-фильтры. Если за окном солнечная погода, то нужно выбирать фильтр SPF 50+, если пасмурная погода — средства с SPF +30.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
