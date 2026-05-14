Дерматолог объяснила, как выбрать эффективный SPF-крем

При выборе солнцезащитного крема необходимо обращать внимание на SPF-фильтры. Об этом радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«В первую очередь при выборе средства нужно ориентироваться на SPF-фильтры. Если за окном лето, и вы постоянно выходите на солнце, то нужно выбирать фильтр SPF 50+, если пасмурная погода на улице, то выбирайте средства с SPF 30. Ориентироваться можно еще по индексу инсоляции, который можно отследить даже в телефоне: если показатель в пределах 5-6, то однозначно надо использовать средства с SPF 50+», — объяснила специалист.

По словам врача, для защиты от солнца можно использовать различные виды средств, таких как крема, лосьоны или спреи. Однако важно приобретать продукцию известных производителей, продающуюся в аптеках.

Дерматолог подчеркнула, что качественное солнцезащитное средство не должно содержать в себе оксибензон и октокрилен. Наиболее безопасным физическим фильтром является оксид цинка. Эксперт также посоветовала не бояться парабенов, поскольку они уже давно проверены косметологами.

Руководитель направления SOKOLOV BEAUTY Мария Вериченко до этого говорила, что главными факторами, влияющими на состояние кожи в поездке, становятся солнечные лучи, ветер, перепады температуры, а также морская или хлорированная вода. Ультрафиолет остается главным стресс-фактором, который ускоряет потерю влаги, ослабляет защитный барьер кожи и провоцирует возникновение пигментации. По словам эксперта, базовым элементом ухода в путешествии становится регулярное использование средств с SPF.

