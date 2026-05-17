Москвичам назвали дату, когда спадет аномальная жара

Аномальная жара до +31 градуса продержится в Москве до пятницы, 22 мая. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник в российской столице будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура составит +30 градусов. Во вторник, 19 мая, столбики термометров могут приблизиться к рекордной для этого дня отметке и превысить 30 градусов, сообщил Тишковец. Он отметил, что это близко к температурному рекорду 19 мая 1979 года, когда было +30,2 градуса.

Синоптик спрогнозировал аномальную жару на протяжении всей рабочей недели. В среду, четверг и в пятницу во второй половине дня возможны дожди с грозами. В предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом посвежеет до +20…+25 градусов.

До этого врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, как выбрать солнцезащитный крем. По ее словам, в первую очередь при выборе средства нужно ориентироваться на SPF-фильтры. Если за окном солнечная погода, то нужно выбирать фильтр SPF 50+, если пасмурная погода — средства с SPF +30.

Врач отметила, что для защиты от солнца подходят различные виды средств, такие как крема, лосьоны или спреи. Однако важно приобретать продукцию известных производителей, продающуюся в аптеках, добавила она.

