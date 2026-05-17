Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Москвичам назвали дату, когда спадет аномальная жара

Синоптик Тишковец: аномальная жара продержится в Москве до 22 мая
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Аномальная жара до +31 градуса продержится в Москве до пятницы, 22 мая. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в понедельник в российской столице будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура составит +30 градусов. Во вторник, 19 мая, столбики термометров могут приблизиться к рекордной для этого дня отметке и превысить 30 градусов, сообщил Тишковец. Он отметил, что это близко к температурному рекорду 19 мая 1979 года, когда было +30,2 градуса.

Синоптик спрогнозировал аномальную жару на протяжении всей рабочей недели. В среду, четверг и в пятницу во второй половине дня возможны дожди с грозами. В предстоящие выходные из-за прохождения холодного атмосферного фронта с грозовыми ливнями, градом и шквалом посвежеет до +20…+25 градусов.

До этого врач-дерматолог Юлия Галлямова объяснила, как выбрать солнцезащитный крем. По ее словам, в первую очередь при выборе средства нужно ориентироваться на SPF-фильтры. Если за окном солнечная погода, то нужно выбирать фильтр SPF 50+, если пасмурная погода — средства с SPF +30.

Врач отметила, что для защиты от солнца подходят различные виды средств, такие как крема, лосьоны или спреи. Однако важно приобретать продукцию известных производителей, продающуюся в аптеках, добавила она.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
Теперь вы знаете
Как получить маткапитал на покупку дома в 2026 году и дадут ли выплату на дачу, недострой и участок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!