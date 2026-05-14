Россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары

Согласно действующим нормативам труда, работодатели обязаны обеспечивать сотрудникам безопасные условия, которые, в том числе, подразумевают соблюдение строгих требований к «погоде» в офисе. При наличии кондиционера в помещении температура воздуха не должна подниматься выше +24…+25 градусов, сообщила в беседе с RT член регионального штаба НФ по Алтайскому краю, директор алтайской «Защиты прав потребителей» Людмила Жгун.

Если в помещении кондиционера нет, и на этом фоне температура воздуха поднимается до +28,5 градусов, то рабочий день должен сокращаться на час. При повышении температуры до +29 – на два часа, а если воздух нагревается до +30,5 градусов, сотрудников должны отпустить на четыре часа раньше, подчеркнула эксперт.

«Работа при температуре наружного воздуха более +32,5 °C по показателям микроклимата относится к экстремальной», — пояснила Жгун. — В такую погоду не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе».

Порядок рабочего дня в таких ситуациях должен меняться – обычно выполнение задач переносят на утро или вечер. А если работник получил травму и будет подтверждено, что причиной этого стала жара или переохлаждение, то работодатель обязан будет компенсировать расходы на лечение, заключила специалист.

Напомним, на предстоящую неделю москвичам спрогнозировали жару. Как отмечала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, местами жарко станет уже в эти выходные, а со следующей недели температура воздуха в столичном регионе заметно подскочит.

