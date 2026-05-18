Россиянам напомнили о правилах отключения горячей воды

Якубовский: коммунальщики не могут без причин продлевать отключение горячей воды
Коммунальщики не могут без объективных причин увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат напомнил, что в российской столице воду горячую воду отключают, как правило, на 10 дней. По стране базовым ориентиром считается двухнедельный срок. Его могут продлить, но это не должно носить произвольный характер.

Парламентарий подчеркнул, что продление сроков возможно только по объективным причинам. Если ресурсоснабжающая организация требует больше времени на ремонт или испытания, то это должно быть обосновано и согласовано с органами местного самоуправления. При этом жителей в обязательном порядке должны заранее предупреждать об увеличении сроков отключения горячей воды.

11 мая первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что летние отключения горячей воды в отдельных новостройках и городах-миллионниках могут прекратиться уже через пять-семь лет.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана перед отключением горячей воды.

 
