Мошенники придумали новую схему обмана перед отключением горячей воды

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом проверки графика отключения горячей воды. Об этом рассказал ТАСС зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, злоумышленники быстро подстраиваются под актуальные бытовые темы. Весной и летом одной из таких тем традиционно становятся плановые отключения горячей воды.

Схема, как отметил Шейкин, выглядит просто: человеку приходит сообщение якобы от управляющей компании, ЖКХ или городского сервиса с предложением проверить график отключения воды по адресу. После этого пользователя переводят на фальшивый сайт, внешне похожий на официальный портал. Там просят ввести персональные данные, а также логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах».

Сенатор подчеркнул, что главная опасность заключается в качестве таких фишинговых страниц. По его словам, мошенники используют копии настоящих сайтов, похожие адреса и даже поддельные формы авторизации через «Госуслуги». Иногда пользователям предлагают скачать «график отключений» или «новое приложение ЖКХ», внутри которого скрывается вредоносная программа.

Шейкин напомнил, что основной способ защиты — соблюдать цифровую гигиену и не переходить по ссылкам из подобных сообщений, даже если они выглядят убедительно.

Проверять график отключений сенатор посоветовал только через официальные городские порталы, сайты управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций, открывая их самостоятельно через браузер.

Он также подчеркнул, что сервисы проверки отключения воды никогда не требуют вводить данные банковской карты, коды из СМС или пароль от «Госуслуг». По словам Шейкина, подобные запросы являются явным признаком мошеннической схемы.

Ранее мошенники использовали поддельную Captcha для кражи данных пользователей.