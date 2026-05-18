Генконсул рассказал об интересе жителей стран ЕС к переезду в Россию

Жители Австрии и ФРГ интересуются переездом в Россию. Об этом в интервью РИА Новости заявил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По его словам, сейчас в этих странах Евросоюза наблюдается рост спроса на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов. Дипломат отметил, что интерес «носит устойчивый характер». Речь идет об очень разных людях и поколениях, уточнил он.

«Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии, есть коренные жители этих стран, есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы», — продолжил генконсул.

Он сказал, что среди тех, кто интересуется программой, есть и молодые семьи, воспитывающие детей «и желающие, чтобы они росли в иной культурной, нравственной и моральной среде, не разделяя тех либеральных ценностей, которые сегодня активно продвигаются в Европе и в целом на Западе».

Многие из таких людей считают, что сейчас в РФ существуют хорошие экономические возможности. Некоторые видят в России привлекательность для инвестиций и ведения бизнеса, добавил Черкашин.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму поддержки добровольного переселения соотечественников на территорию РФ. В частности, было отменено требование к гражданам Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины подтвердить владение русским языком. Кроме того, это распространяется и на репатриантов, которые изъявили желание принять участие в программе.

Среди прочего в документе содержатся и другие условия для репатриантов и их семей, вроде возможности претендовать на финансовую и социальную поддержку в рамках региональных программ переселения: обустройство жилья, профессиональное образование и трудоустройство.

