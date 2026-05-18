Москвичей предупредили о предстоящей с понедельника аномально жаркой погоде

Синоптик Макарова: в Москве на этой неделе может наступить рекордная жара
С 17 мая в столице России наступит очень жаркая погода, которая продолжится как минимум до конца рабочей недели. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Она отметила, что температура воздуха в Москве будет выше нормы в среднем на 7–9°C, что является критерием аномально жаркой погоды. Так, 18, 19, 20, 21 и 22 мая дневная температура будет близка к абсолютным максимумам этих дней, которые равняются +29,2...+30,5°C. По мнению синоптика, эти погодные рекорды могут обновиться.

17 мая стало известно, что в связи с предстоящей аномальной жарой Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области оранжевый уровень погодной опасности.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальная жара продержится в российской столице до 22 мая.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
