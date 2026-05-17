«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области с 18 мая по 23 мая в связи с аномальной жарой. Это следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

17 мая в регионе ожидается гроза с дождем.

«С 18 по 22 мая ожидается аномально-жаркая погода, сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха +30...+32℃)», — отметил Гидрометцентр.

На сайте Гидрометцентра говорится, что при «оранжевом» уровне погода является опасной, существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что аномальная жара продержится в Москве до 22 мая. По словам синоптика, в понедельник в российской столице будет переменная облачность, без осадков. Максимальная температура составит +30℃. Во вторник столбики термометров могут приблизиться к рекордной для этого дня отметке и превысить 30℃. Тишковец отметил, что это близко к температурному рекорду 19 мая 1979 года, когда было +30,2℃.

Ранее россиянам напомнили о требованиях к офисной «погоде» во время жары.

 
