Крымский мост открыли для движения

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Информация о перекрытии движения поступила в 14:54 (мск). Причины не назывались. Находившихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

До этого сообщалось, что восемь пассажирских поездов «Таврия», которые следовали из Крыма, задерживались из-за временной остановки движения на Крымском мосту.

Так, с самой большой задержкой — 7 часов — следовал поезд Севастополь — Москва, также на 6,5 часа задерживались поезда Симферополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Москва. Остальные поезда, следовавшие из Симферополя и Севастополя в Пермь, Санкт-Петербург и Москву отправлением 16 мая задерживались на 1-4 часа.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.