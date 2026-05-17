МУС высказался о новых ордерах на арест политиков Израиля

МУС опроверг выдачу новых ордеров на арест израильских политиков
Международный уголовный суд (МУС) (занимается преследованием лиц, которых подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности) не выдавал новых ордеров на арест политиков Израиля из-за действий в Палестине, передает агентство Reuters.

Пресс-секретарь МУС Ориан Майе заявила, что появившаяся в израильских СМИ информация о новых ордерах не соответствует действительности.

До этого издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник написало, что МУС выписал «секретные ордера» на арест четверых израильских чиновников и военных. Сроки их выдачи не уточнялись.

Осенью 2024 года суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.

Ранее МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху.

 
