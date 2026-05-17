Война США и Израиля против Ирана
МУС выдал секретный ордер на арест израильских чиновников и военных

МУС выписал ордер на арест четверых израильских политиков и военных
Международный уголовный суд (МУС) выписал секретный ордер на арест четверых израильских чиновников и военных. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

По информации дипломатического источника, МУС выписал «секретные ордера» на арест двух израильских политиков и двух военнослужащих, при этом «сроки их выдачи неизвестны».

Имена обвиняемых не указаны, однако автор статьи напомнила, что в отношении министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ведется расследование.

До этого МУС уже выдавал ордера на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта.

МУС — орган уголовной юстиции, который занимается преследованием лиц, которых подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Он руководствуется Римским статутом, его подписали 139 государств, но не все они ратифицировали этот документ — это сделали только 88 стран.

Ранее экс-президента Филиппин Дутерте арестовали по ордеру МУС.

 
