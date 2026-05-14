В ОАЭ отрицают информацию канцелярии Нетаньяху о его «тайном визите» в страну

Julia Nikhinson/AP

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в соцсети X высказался о «тайном визите» в страну израильского премьера Биньямина Нетаньяху во время войны с Ираном.

«Объединенные Арабские Эмираты опровергают сообщения о предполагаемом визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ или о приеме какой-либо израильской военной делегации в стране», — говорится в посте.

Там подчеркивается, что отношения стран публичны и строятся на «Авраамских соглашениях» , а не на непрозрачных и неофициальных договоренностях. Если информацию о визите не подтвердили власти ОАЭ, она не обоснована.

Что такое «Авраамские соглашения»?

Осенью 2020-го в Белом доме было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем: в обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.

Соглашения были подписаны в рамках ранее заключенного «Авраамского договора» при посредничестве США. Название этого документа отсылает к общему прошлому ислама, христианства и иудаизма, берущих свои корни от первого из трех еврейских патриархов.

Накануне канцелярия премьера Израиля сообщила, что Нетаньяху недавно совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты в рамках военной кампании против Ирана. В ходе поездки политик якобы встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном, а этот визит стал значительным шагом вперед в отношениях между Израилем и ОАЭ.

Ранее Пескова спросили о тайном приезде верховного лидера Ирана в Москву.

 
