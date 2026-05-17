Впервые оказавшаяся в Эрмитаже женщина приняла мужчину на троне за актера

Посетительница Эрмитажа приняла мужчину, севшего на трон в Эрмитаже, за актера, передает РЕН ТВ.

Очевидица призналась, что в первый раз пришла в музей Санкт-Петербурга. В одном из залов она услышала визг и странную громкую речь.

По словам женщины, там на троне сидел человек и зачитывал что-то «по бумажке». Сначала она сочла происходящее представлением, которое организовал сам музей. Однако поняла, что «идет что-то неплановое», когда сотрудники учреждения попросили посетителей удалиться.

Днем 17 мая мужчина сел в тронное кресло в Георгиевском зале Эрмитажа и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Очевидцы услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора.

Когда работник музея попытался остановить нарушителя, тот достал два ножа. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в полицию. При обыске в его обуви нашли японский нож.

Ранее суд обязал мужчину заплатить 850 тыс. за порчу трона Павла I.