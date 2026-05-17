В Эрмитаже мужчина забрался на трон и достал ножи, когда его попытались остановить

В Эрмитаже предприниматель захватил трон в Зимнем дворце, чтобы рассказать о своем разорении. Об инциденте сообщает портал «Фонтанка».

По его данным, инцидент произошел в воскресенье днем.

«Крупный, спортивного телосложения мужчина взобрался на возвышение, на котором установлен трон, и начал громко зачитывать какие-то принесенные с собой бумаги. Собравшиеся зрители услышали, что он бизнесмен. Звучали слова про взятки, кредиты и разорение оратора», — говорится в материале.

Работник Эрмитажа попытался спустить мужчину с трона: сотрудник перелез через канат-ограждение и поднялся по ступенькам. В ответ бизнесмен достал два ножа и направился в сторону сотрудника. Последний, как уточняют журналисты, успел отойти назад.

На место вызвали Росгвардию. Они вывели посетителей из зала и задержали вооруженного мужчину. Предприниматель был доставлен в полицию Центрального района.

Ранее суд обязал посетителя Эрмитажа заплатить за порчу трона Павла I.