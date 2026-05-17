Японский нож обнаружили в обуви задержанного в Эрмитаже посетителя

Полицейские нашли небольшой японский нож в обуви у нарушителя, который сел в тронное кресло в Георгиевском зале Эрмитажа. Об этом сообщил пресс-центр музея.

«Нарушитель был задержан и доставлен в 78-й отдел полиции. При задержании у него изъят небольшой «нож-танто» Танто — традиционный японский кинжал с коротким клинком, использовавшийся самураями как вспомогательное оружие для ближнего боя, самообороны, добивания противника или ритуальных целей, который был спрятан в обуви», — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что предприниматель сел на трон в Эрмитаже и начал зачитывать текст о своем разорении. Работник музея попытался спустить мужчину с тронного кресла: сотрудник перелез через канат-ограждение и поднялся по ступенькам. В ответ бизнесмен достал два ножа, чтобы дать отпор.

На место вызвали росгвардейцев, которые вывели посетителей из зала и задержали вооруженного мужчину. Специалисты музея намерены детально изучить состояние тронного кресла и скамейки к нему после происшествия.

В марте петербургский суд обязал посетителя Эрмитажа заплатить 850 тысяч рублей за повреждение трона императора Павла I. Мужчина сел в раритетное кресло, которое входит в список лучших в Европе, чтобы сделать селфи. Однако трон и подножная скамья после незаконной фотосессии оказались испорчены. Реставрация потребует продолжительного времени и усилий целой группы специалистов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее гендиректор Эрмитажа рассказал, кто подставил археолога Бутягина под операцию европейских спецслужб.

 
