В аэропорту Минска отменили несколько рейсов в Шереметьево и обратно

Шесть рейсов между Минском и аэропортом Шереметьево отменили. Об этом свидетельствуют данные табло Национального аэропорта белорусской столицы.

Отменены четыре рейса российской авиакомпании и два рейса «Белавиа». Еще один рейс белорусского перевозчика из Шереметьево задержали.

В московском аэропорту сообщали, что на территории воздушной гавани обнаружили обломки беспилотника. В Шереметьево уточнили, что они находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов. Пострадавших и разрушений рядом с аэропортом нет.

До этого Росавиация сообщала о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили для обеспечения безопасности полетов.

В самом Шереметьево заявили, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме и обслуживать пассажиров и авиакомпании. При этом там предупредили, что перевозчики могут корректировать расписание полетов в зависимости от текущей ситуации.

Ранее в Москве ограничили работу трех аэропортов, включая Шереметьево, для обеспечения безопасности полетов.

 
