Гендиректор Эрмитажа рассказал, кто подставил археолога Бутягина

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что российского археолога Александра Бутягина под операцию европейских спецслужб подставили «псевдодрузья». Об этом сообщает ТАСС.

«Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб», — отметил Пиотровский.

До этого Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме. По его словам, он очень любит апельсины и мандарины, но в тюрьме в Польше их достать невозможно.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена.