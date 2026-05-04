Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Гендиректор Эрмитажа рассказал, кто подставил археолога Бутягина

Пиотровский: псевдодрузья подставили Бутягина под операцию европейских спецслужб
ФСБ РФ/РИА Новости

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что российского археолога Александра Бутягина под операцию европейских спецслужб подставили «псевдодрузья». Об этом сообщает ТАСС.

«Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб», — отметил Пиотровский.

До этого Бутягин рассказал, чего ему не хватало в польской тюрьме. По его словам, он очень любит апельсины и мандарины, но в тюрьме в Польше их достать невозможно.

Российский историк-археолог Бутягин был задержан в Польше по украинскому запросу, когда ехал из Нидерландов на Балканы с лекционным туром. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» из-за проведения раскопок в Крыму. Бутягина планировали экстрадировать, но потом польские власти согласовали его обмен в составе группы «пять на пять» с гражданами РФ, Белоруссии и других стран СНГ.

Ранее в Кремле рассказали, планирует ли Путин принять археолога Бутягина после обмена.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!