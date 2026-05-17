В Эмиратах начали расследование атаки дрона на генератор у АЭС «Барака»

В Объединенных Арабских Эмиратах начали расследование инцидента с ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по электрогенератору в районе атомной электростанции (АЭС) «Барака». Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня, 17 мая 2026 года, эмиратские средства ПВО зафиксировали три беспилотника, которые вторглись в воздушное пространство страны со стороны западной границы. Два из них были успешно перехвачены, третий поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака» в регионе Эд-Дафра», — сказано в сообщении.

Подробности расследования обещали раскрыть по его завершению.

Пожар в районе АЭС начался после удара дрона. По информации официальных источников, в результате удара беспилотника возникло возгорание в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС в районе Аль-Дафра. О пострадавших не сообщается.

В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее беспилотник повредил топливный резервуар в аэропорту Дубая.