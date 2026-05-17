Беспилотник ударил по электрогенератору возле АЭС в ОАЭ

Пожар возник на электрогенераторе близ АЭС «Барака» в ОАЭ после атаки дрона

Пожар возник в районе атомной электростанции «Барака» на западе ОАЭ после атаки беспилотника. Об этом сообщает Sky News Arabia.

По информации официальных источников, в результате удара беспилотника возникло возгорание в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС в районе Аль-Дафра.

О пострадавших не сообщается, инцидент не повлиял на уровень радиационной безопасности.

В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что пожар не повлиял на безопасность электростанции и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее беспилотник повредил топливный резервуар в аэропорту Дубая.