Землетрясение произошло у Северных Курил

Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил, его ощутили на Парамушире. Об этом РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр землетрясения находился в 117 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг толчков, которые зафиксировали в 19:04 (11:04 мск), залегал на глубине 40 км.

Семенова добавила, что землетрясение ощутили в Северо-Курильске силой до 4 баллов, тревога цунами не объявлялась.

12 мая специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5.

До этого в Свердловской области за ночь фиксировали два землетрясения. По информации специалистов, первое землетрясение зафиксировали в 21:37 по Гринвичу. Его магнитуда составила 4,4, а эпицентр располагался недалеко от поселка Черемухово. Второе землетрясение магнитудой 4,6 случилось в 22:02 по Гринвичу. Этот подземный толчок зафиксировали вблизи поселка Калья.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
