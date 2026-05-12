На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщили специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зарегистрировали 12 мая в 16:08 по местному времени, или в 7:08 мск. Сейсмологи отнесли их к категории ощутимых.

Эпицентр землетрясения находился в 179 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

До этого в Свердловской области за ночь фиксировали два землетрясения. По информации специалистов, первое землетрясение зафиксировали в 21:37 по Гринвичу. Его магнитуда составила 4,4, а эпицентр располагался недалеко от поселка Черемухово. Второе землетрясение магнитудой 4,6 случилось в 22:02 по Гринвичу. Этот подземный толчок зафиксировали вблизи поселка Калья.

Однако, как рассказали Ura.ru в Единой дежурно-диспетчерской службе Североуральского района Свердловской области, им не поступала информация о землетрясениях.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.

 
