В российском регионе произошли два землетрясения

В Свердловской области минувшей ночью произошли два землетрясения

В Свердловской области минувшей ночью произошли два землетрясения. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской Академии наук».

Первое землетрясение зафиксировали в 21:37 по Гринвичу. Его магнитуда составила 4,4, а эпицентр располагался недалеко от поселка Черемухово. Второе землетрясение магнитудой 4,6 случилось в 22:02 по Гринвичу. Этот подземный толчок зафиксировали вблизи поселка Калья.

По местному времени оба стихийных явления произошли около 03:00. Очаг находился на глубине около 10 км. По шкале интенсивности подземные толчки считаются ощутимыми.

Как рассказали URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе Североуральского района, им не поступала информация о землетрясениях.

«Люди нам не звонили, тревожных сообщений не было», — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе СУБРа (горнодобывающее предприятие, входит в компанию «Русал») сообщили URA.RU, что на шахте «Ново-Кальинская» пострадал рабочий. Там уточнили, что при зачистке горной массы отслоившимися осколками породы был травмирован горнорабочий очистного забоя. Ему оказали первую помощь. Позже пострадавшего мужчину госпитализировали, отметили в пресс-службе.

По данным источника агентства, ЧП может быть связано с землетрясениями, которые ночью произошло в области.

3 мая землетрясение магнитудой 4,2 случилось в Тихом океане у северных Курил. Эпицентр залегал в 94 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир.

Ранее ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения.