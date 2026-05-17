Крымский мост временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что восемь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма, задерживаются из-за временной остановки движения на Крымском мосту.

Так, с самой большой задержкой — 7 часов — идет поезд Севастополь — Москва, также на 6,5 часа задерживаются поезда Симферополь — Санкт-Петербург и Евпатория — Москва отправлением 15 мая. Остальные поезда, следующие из Симферополя и Севастополя в Пермь, Санкт-Петербург и Москву отправлением 16 мая задерживаются на 1-4 часа.

Другие поезда следуют по графику или уже прибыли на станции назначения, отметили в компании.

Ранее Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда.