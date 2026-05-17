Московский аэропорт осуществляет рейсы по согласованию

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введенными временными ограничениями. Об этом сообщили в Росавиации.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в ведомстве.

В Росавиации добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

17 мая более 200 рейсов задержано и отменено в московском аэропорту Шереметьево, в аэропорту Внуково — 75 рейсов.

Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, которые направлялись в Москву, но были вынуждены изменить маршрут из-за введенных в столице ограничений. Аэропорт «Чкалов» был выбран в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла.

Минувшей ночью аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с угрозой атаки БПЛА. Пассажирам объяснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов. В частности, в аэропорту Шереметьево призывали людей быть готовыми к корректировке в расписании и более длительному ожиданию, в том числе на борту самолета.

Ранее более полусотни летевших в Москву самолетов «ушли» на запасные аэродромы.